Göynük'te koronavirüs denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göynük'te koronavirüs denetimi yapıldı

10.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:02
Göynük'te koronavirüs denetimi yapıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

İlçe girişinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında araç sorgulama ve denetimi yapıldı.

İlçe merkezinde de ekipler tarafından maske, mesafe ve hijyen konusunda denetimler gerçekleştirildi.

Ayrıca hoparlörlerle yapılan anonslarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Nükhet Duru Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göynük'te koronavirüs denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:02:31. #1.16#
title