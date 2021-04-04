Göynük'te kopan elektrik teli yangına neden oldu
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Göynük ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu çıkan ot yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu çıkan ot yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Sofuoğlu Mahallesi'nde trafoların yanında orta gerilim şebekesinin teli koptu. Kopan telin yere düşmesiyle otlar alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri elektriği kesti, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin