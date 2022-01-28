Göynük'te karla kaplanan köy yolları orman ekiplerinin desteğiyle açıldı - Haberler
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Göynük'te karla kaplanan köy yolları orman ekiplerinin desteğiyle açıldı

AA, İlhami Çetin - Güncel
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Göynük'te karla kaplanan köy yolları orman ekiplerinin desteğiyle açıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının bir kısmı orman ekiplerince açıldı.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının bir kısmı orman ekiplerince açıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, orman ekiplerinin, İl Özel İdaresinin koordinesinde kapanan köy yollarının açılmasında görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, Dedeler, Ağsaklar, Karaaliler, Tekirler, Sarılar, Dağşehler ve Dağ Hacılar köylerinde kar küreme çalışmalarının orman ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

Kapanan köy yollarının açılması için gece gündüz çalışan ekiplerin, bugüne kadar karla kapanan 300 kilometrelik köy yolunda çalışma yürüttüğü kaydedildi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Göynük, Bolu, kar, Güncel, Haber

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