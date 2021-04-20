Göynük'te karaçam tohumları drone ile toprakla buluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göynük'te karaçam tohumları drone ile toprakla buluşturuldu

Göynük'te karaçam tohumları drone ile toprakla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Göynük ilçesinde karaçam tohumları drone yardımıyla toprağa bırakıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde karaçam tohumları drone yardımıyla toprağa bırakıldı.

İlçe sınırları içerisinde bulunan Dedeler Ormanı'ndaki tabi gençleştirme sahasında sarp bölgelerde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince karaçam fidanı ekimi gerçekleştirildi.

Drone ile gerçekleştirilen çalışmayı yerinde inceleyen Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, yeni teknolojilerin ormancılık çalışmalarında uygulanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ekibi kutladı.

Bıyıklı, drone ile tohum ekiminin tüm sahaya homojen olarak uygulandığını, bu durumun fidanların büyümesine olumlu etki yapacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Nikos Dendias Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Burak Sergen Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göynük'te karaçam tohumları drone ile toprakla buluşturuldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 10:16:33. #1.16#

title