Göynük'te kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
04.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:04
Bolu'nun Göynük ilçesinde fındık kabuğu yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde fındık kabuğu yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Akyazı istikametinden Göynük'e seyreden Emin Değirmenci yönetimindeki 45 ABS 065 plakalı fındık kabuğu yüklü kamyon kent merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Karada sürücü ile araçta bulunan eşi Hülya Değirmenci yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göynük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin