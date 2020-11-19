Göynük'te iki katlı ahşap ev yandı
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Göynük'te iki katlı ahşap ev yandı

19.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:34
Göynük'te iki katlı ahşap ev yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.

Çobukköy'ün Seki Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Giren'e (65) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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