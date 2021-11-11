Göynük'te fidanlar toprakla buluştu
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Göynük ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 1000 fidan dikildi.
BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 1000 fidan dikildi.
Mahmut Bölge Şefliğinin endüstriyel plantasyon sahasında bulunan 107 hektarlık alanın bir bölümünde fidan dikim programı düzenlendi.
Etkinliğe, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Katılımcılar, 1000 fidanı toprakla buluşturdu.