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Göynük'te fidanlar toprakla buluştu

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Göynük'te fidanlar toprakla buluştu

Bolu'nun Göynük ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 1000 fidan dikildi.

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 1000 fidan dikildi.

Mahmut Bölge Şefliğinin endüstriyel plantasyon sahasında bulunan 107 hektarlık alanın bir bölümünde fidan dikim programı düzenlendi.

Etkinliğe, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

Göynük'te fidanlar toprakla buluştu

Göynük'te fidanlar toprakla buluştu

Göynük'te fidanlar toprakla buluştu

Göynük'te fidanlar toprakla buluştu

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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