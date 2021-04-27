Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı
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Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Göynük ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafında başlatılan "Badem Eylem Planı" kapsamında dikimi yapılarak bakımı köy sakinlerine devredilen badem fidanları meyve vermeye hazır hale geldi.

İlçeye bağlı Safranlar köyü civarındaki ormanlık alanlara dikilerek vatandaşlara tahsis edilen fidanlar, boyları 2,5 metreye ulaşmasının ardından çiçek açmaya başladı.

Köy sakinlerinden Nurettin Akı, "Köyümüze tahsis edilen yere orman işletmesi tarafından badem ağacı dikimi yapılmıştı. Şimdi bademler çiçek açtı. Budama yapıyoruz. Köyümüze 1150 badem ağacı dikildi. 18 hane bakımı üstlendi." şeklinde konuştu.

Bölgede inceleme yapan Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan ise köy sakinlerine badem ağaçlarının bakımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.

Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı
Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı
Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı
Göynük'te badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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