Göynük'te 700 öğrenciye hediye verildi Bolu'nun Göynük ilçesinde 700 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 700 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Göynük Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu ve kolluk kuvvetleri ile ilçede bulunan 700 anaokulu ve ilkokul öğrencisine çeşitli hediyeler takdim etti.

Öte yandan 6 öğrencinin de doğum günü olması dolayısıyla doğum günü pastası ile doğum günleri kutlandı.

Göynük Kaymakamı Eyyüp Güngör, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, pastalarını ikram etti ve yaş günlerini kutladı.

Kaynak: AA