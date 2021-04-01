Göynük Kaymakamı Erdoğan, "Yeşilin EN"leri ödülü alan orman işletme şefini ziyaret etti

Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"nde ödül alan Göynük Tekirler Orman İşletme Şefi Ünal Kahveci'yi ziyaret etti.