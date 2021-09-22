Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi - Haberler
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Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşlar, Ankara Caddesi'nde kurulan panayıra büyük ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, satışa sunulan yiyeceklerden alarak kışlık ihtiyaçlarını karşıladı.

Aileleriyle panayıra gelen çocuklar da lunaparkta doyasıya eğlendi.

Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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