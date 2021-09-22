Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşlar, Ankara Caddesi'nde kurulan panayıra büyük ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, satışa sunulan yiyeceklerden alarak kışlık ihtiyaçlarını karşıladı.

Aileleriyle panayıra gelen çocuklar da lunaparkta doyasıya eğlendi.