Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin ağacı ziyarete açılacak
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Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin ağacı ziyarete açılacak

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından ziyarete açılacak.

Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin ağacı ziyarete açılacak
11.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:46

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından ziyarete açılacak.

İlçeye bağlı Turnalık Yaylası'ndaki ormanlık alanda yıllar önce rüzgarın etkisiyle devrildiği tahmin edilen ladin ağacı, zaman içinde gövdesinden 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle özelikle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Ordu Valiliğince koruma altına alınan ağaç ve çevresinin turizme kazandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gövdesinden 18 ağaç yetişen ladinin "Anıt ağacı" olması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne bir süre önce başvurduklarını söyledi.

Başvuruyla ilgili kısa sürede sonuç beklediklerini dile getiren Kaya, ağaca zarar verilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kaya, rüzgarın darbesiyle devrilen ağacın, gövdesinden 18 kol vererek hayata bağlandığını ifade ederek, ağacın basında yer almasının ardından özellikle doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çektiğini vurguladı.

Bu ağacın, dünyada eşi ve benzerinin olmadığını tahmin ettiklerini dile getiren Kaya, bölgenin vatandaşların ziyaretine açılması için çalışma yaptıklarını aktardı.

Valilik tarafından koruma altına alınan ağacın çevresinde Büyükşehir Belediyesi ile düzenleme yapacaklarını anlatan Kaya, düzenleme çalışmalarının 2-3 ay gibi kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

"Ziyaretler, ağaca zarar verilmemesi için kontrollü şekilde yapılacak"

Kaya, bankların da yer alacağı çevre düzenlemesiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dilediklerinde ağacın çevresinde oturup çay ve kahvelerini içebileceklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ziyaretler, ağaca zarar verilmemesi için kontrollü şekilde yapılacak. Bu ağaç yıkılan bir şeyin nasıl yeniden hayata bağlandığını gösteren önemli bir kanıt ve örnek. Bu ağaç şimdiye kadar kendini koruyup kollayıp bu şekle gelmişse bizim de en güzel şekilde koruyup gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor."

Ağacın görenleri şaşırttığını belirten Kaya, "Bu ağaç gerçek anlamda doğa mucizesi. Biz de yapacağımız düzenlemelerin ardından turistleri buraya bekliyoruz. Bütün vatandaşlardan bu ağacı korumalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaya, vatandaşların ağaca rahat ulaşmaları için bölgede yönlendirme tabela çalışması da yapılacağını ifade ederek ağacın yaşının belirlenmesi için çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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