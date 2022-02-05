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Goutas, ligdeki 5. golünü Gaziantep'e attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Goutas, ligdeki 5. golünü Gaziantep'e attı

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Gaziantep FK maçında attığı gollerle bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Gaziantep FK maçında attığı gollerle bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor'da Dimitris Goutas attığı golle, bu sezon 5. kez ağları sarstı. Yunanistanlı defans oyuncu Goutas, maçın 29. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Goutas böylece bu sezon 5. kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkan Goutas, ilk 11'de de 20 kez görev aldı. Goutas bin 800 dakika Sivasspor forması giydi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Haber

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