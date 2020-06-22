Gotham Knights ve Suicide Squad Oyunları Duyurulacak Warner Bros. Interactive Entertainment, DC Fandome için hazırlıklara başladı. Gotham Knights ve Suicide Squad için alınan alan adı kayıtları ortaya çıktı.

Warner Bros. Interactive Entertainment, DC Fandome için hazırlıklara başladı. Gotham Knights ve Suicide Squad için alınan alan adı kayıtları ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere Jason Schreier, Mart ayında yaptığı açıklama ile E3 2020 sırasında Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yeni Batman oyununun ve Rocksteady Studios oyununun duyurusunun planlandığını öğrenmiştik. Ancak fuarın iptali sonrasında da bu duyurular başka bahara kalmıştı. WB Games Montreal ise beklenen duyuruların yakında yapılacağını söylemiş ve sabırlı olmamızı rica etmişti. Görünen o ki bu duyurular Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Warner Bros. Gotham Knights ve Suicide Squad Duyurularına Hazırlanıyor

ResetEra kullanıcısı DriftingOrbit, yaptığı paylaşım ile Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından iki büyük yapımın marka tescilinin yaptırıldığının haberini verdi. Bunlardan bir tanesi Gotham Knights, diğeri ise Suicide Squad.

Bahsi geçen alan adı kayıtları, 16 - 17 ve 19 Haziran 2020 tarihlerinde MarkMonitor Inc. tarafından suicidesquadgame.com, gothamknightsgame.com ve suicidesquadkillthejusticeleague.com olarak yapılmış. Aynı konu başlığında JaseC tarafından söylenene göre MarkMonitor Inc., Warner Bros. Interactive Entertainment alan adlarının yönetiminden sorumluymuş.

Gotham Knights, büyük ihtimalle WB Games Montreal stüdyosunun üzerinde çalıştığı sıradaki Batman oyunu iken Suicide Squad'ın ise Rocksteady Studios tarafından geliştirilen gizemli oyun olduğu tahmin ediliyor. Ancak üçüncü alan adı kaydının biraz kafa karıştırıcı olduğunu söylemek gerek. Şimdilik herhangi bir tahminde bulunmak zor olsa da, yine MarkMonitor Inc. tarafından kaydedildiğini görebiliyoruz.

Warner Bros. Interactive Entertainment 22 Ağustos 2020 tarihinde DC Fandome adı altında bir etkinlik düzenleyecek. Önemli isimlerin katılımda bulunacağı bu etkinlikte, WB Games Montreal ve Rocksteady Studios tarafından geliştirilmekte olan oyunların duyurulacağına dair herhangi bir şüphe yok. Bakalım üçüncü alan adı neye işaret? Gelişmeleri takipte olacağız.