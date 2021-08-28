Gotham Knights Kötüsü The Penguin Deus Ex Kahramanı Tarafından Seslendirilecek
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Gotham Knights Kötüsü The Penguin Deus Ex Kahramanı Tarafından Seslendirilecek

Gotham Knights Kötüsü The Penguin Deus Ex Kahramanı Tarafından Seslendirilecek
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Gotham Knights

Çıkışı 2022'ye ertelenen açık dünya RPG oyunu Gotham Knights kötüler kadrosuna tanıdık bir ismi yepyeni bir ses ile katacak.

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Çıkışı 2022'ye ertelenen açık dünya RPG oyunu Gotham Knights kötüler kadrosuna tanıdık bir ismi yepyeni bir ses ile katacak.

Yaklaşık bir sene önce duyurulan co-op açık dünya aksiyon RPG oyunu Gotham Knights 2022 yılına ertelenmesinin ardından uzun bir süre sessiz kaldı. Baş karakter kadrosunda Red Hood, Robin, Batgirl ve Nightwing'i barındıran oyunun kötüler kadrosunda yalnızca Mr. Freeze ve Court of Owls görünüyordu. Bu uzun süreli sessizliği bozan IMBD, Elias Toufexis'in 'yapım sonrası' detayıyla The Penguin'in seslendirmenliğini yaptığı bilgisini ekledi. WB Games tarafından herhangi bir resmi açıklama gelmemiş olsa da Toufexis hiç Penguin'in seslendirmenliğini yapmadığından ve oyundaki başka hiçbir karakteri seslendirmediğinden bu bilginin bir hata sonucu eklenmediği düşünülüyor.

Elias Toufexis başta Deus Ex serisinin asık suratlı kahramanı Adam Jensen olmak üzere Assassin's Creed Odyssey'den Leonidas ve Nikolaos, Far Cry Primal'dan Takkar ve hatta 12 Ekim'de piyasaya sürülmesi planlanan Back 4 Blood'dan Garner'ı seslendiriyor. Toufexis'in oyun dünyasına uzak olmayan sesiyle The Penguin'i nasıl seslendireceği merak konusu olsa da kendisinden başarılı bir iş beklememek zor.

Arkham Knight'da kendisini Nightwing ile çatışmada bulan Penguin'in Gotham Knights kadrosuna katılması pek mantık dışı olmamakla beraber hikayeye yapacağı katkıyı merak etmemek mümkün değil. Gotham Knights'ın çıkış tarihi kesin olmasa da 2022 içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynak: SaveButonu

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