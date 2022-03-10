Gotham Knights'ın çıkış tarihi duyuruldu! İşte detaylar

BATMAN (Haberler.com) - Stüdyo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, WB Games Montreal'in açık dünya, Batman ailesi aksiyon RPG oyunu Gotham Knights'ın 2022 yılının sonlarına doğru çıkacağını duyurdu. Yayıncı Warner Bros Entertainment'ın merakla beklenen projesinin 2022'ye ertelenmesi gerektiğinin açıklaması üzerinden ise neredeyse bir yıl geçti.

GOTHAM KNIGHTS ÇIKIŞ TARİHİ DUYURULDU

Çarşamba günü yapılan duyuru ile sadece çıkış tarihi açıklanan Gotham Knights'ın PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için çıkış tarihinin 25 Ekim olduğu bildirildi.

Gotham Knights ilk olarak 2020'de DC FanDome etkinliğinde duyuruldu. Oyunda oynanabilir karakterler olarak Batgirl, Nightwing, Robin ve Red Hood yer alıyor. Mr. Freeze gibi uzun zamandır Bat-nemeses'lerle ve Gotham City'nin en zengin ve en güçlü ailelerinin nesillerini kapsayan plütonkratik bir komplo olan the Court of Owls ile düello yapacaklar. Oyunun hikaye görevlerinde iki kişiye kadar co-op oyunu destekleyecek.

GOTHAM KNIGHTS KONUSU

Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor. Şehrin tarihindeki en karanlık bölümleri birbirine bağlayan gizemleri çözmekten destansı karşılaşmalarda birbirinden kötü adamları yenmeye kadar çeşitli işlere girişerek yeni Karanlık Şövalye'ye dönüşmeniz ve kaosla dolmuş sokakları kurtarmanız gerekiyor.

Gotham Knights, şu ana kadarki en dinamik ve etkileşimli Gotham City'de geçen açık dünyalı bir aksiyon RPG oyunudur. Tek kişilik oyunda veya diğer bir kahraman ile birlikte Gotham'ın beş ayrı ilçesinde devriye atın ve nerede suç eylemi bulursanız hemen müdahale edin.

Hikâyeniz şimdi başlıyor. Şövalyeliğe adım atın.