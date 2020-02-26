'GÖSTERİŞLİ FOTOĞRAFLARLA' DOLANDIRICILIK

26.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:28

İNTERNET kullanıcılarının korkulu rüyası sanal dolandırıcılık. Sanal ortamda az miktarda para yatırıp ev ve araba alınabileceğine dair pek çok paylaşım karşımıza çıkıyor. Uzmanlar vatandaşların bu tür hesap ve paylaşımlardan uzak durması gerektiğini ifade ediyor.

Sanal ortamdaki dolandırıcılık olaylarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal medya platformları ve internet sayfalarında bir hesaba yatırılan az miktardaki para karşılığında araba veya ev alınabildiği ifade edilen pek çok paylaşım karşımıza çıkıyor. Ev veya araba sahibi olma umuduyla hareket eden bazı sosyal medya kullanıcıları belirli aralıklarla bu sistemlere para yüklüyor. Belli bir süre sonra para yatırılan bu hesap ya kapanıyor ya da bir iletişim kurulamıyor.

"HUKUKUMUZDA YAPTIRIMLAR VAR"

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu , şunları söyledi: "Hayallerimdeki arabayı almak için 4 ayda nasıl 700 bin TL kazandım, diye paylaşım var. Dalgınlıkla okumaya başlamışım. Baktım ki bu bir masal. Başkaları da var diye anlatıyor. Bu direkt dolandırıcılıktır. Arabayı kazandım, hayalimdeki plazadan ev alıyorum diye son model araçlarla fotoğrafları koyup, ilanları yayınlıyorlar. Bunu paylaşan yayın kuruluşları da bundan sorumlu. Tüketici kanununa baktım. Haksız ticari uygulamalar. Burada benzer reklamları yayınlayarak tüketicinin bilgi eksikliğini istismar eden, umutlarını kullanan ve bu şekilde yanıltarak ondan çıkar sağlayacak şekilde ilan verenler, ilanı yayınlayan mecra kuruluşları bundan direkt sorumludur. Bizim merkezimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde bize bir şey olmaz demesinler. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamıştır. Ayrıca bunlar haksız ticari uygulama statüsündedir. Bunların da yasaklanması ve yaptırım uygulanmasıyla ilgili hukukumuzda yaptırımlar var."

"BEDAVA PEYNİR FARE KAPANINDA OLUR""Bu tür yanıltıcı ilanlara aldanan tüketici o ilanı yayınlayan mecraya da dava açabilir" diyen Aydın Ağaoğlu, "Ayrıca bu ilanları yayınlayanların Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçuyla yargılanması söz konusudur. Yapılan iş dolandırıcılık. Bedava peynir fare kapanında. İki ayda 700 bin TL kazandım, üç ayda 500 bin dolar kazandım. Böyle bir kazanç yok. İnsanlar dara düşünce umut tacirlerinin tuzağına yakalanmaları da oldukça kolaylaşıyor. Bunu istismar eden sahtekarlar da vatandaşların içinde bulundukları sıkıntılı durumu ranta çevirmek için onları sömürüyor. Bu tür ilanlara aldanmayın. Böyle bir kazanç yok. Buna seyirci de kalmayın. Bunu Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin" şeklinde konuştu.

"BU DEVİRDE İKİ DOLARA KİM KİME ARABA VERİYOR Kİ"Sosyal medya kullanıcısı Fatih Satır, "Genelde önümüze düşüyor. Ama itibar etmiyoruz. Çünkü haberlerde devamlı görüyoruz. Dolayısıyla en azından ben ve yakın çevrem itibar etmiyor. Bu devirde iki dolara kim kime araba veriyor ki? İstanbul'da yaşıyoruz, bunları bilmemiz gerekiyor. Görüyoruz, her gün çok sayıda dolandırıcılık haberi izliyoruz. Bugüne kadar ben ihbarda bulunmadım. Ama ihbar etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Sosyal medya kullanıcısı Onur Dündar ise "Hiç o tuzağa düşmedim. Engelleme yönünde bir şeyler yapılmasını tabii ki vatandaş olarak istiyoruz. Gördüğümde ihbarda bulundum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü ------------Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile röportaj-Vatandaşlarla röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) -Vatandaşlardan görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA