Gösterilerde Tutuklanan 80 Siyasi Aktivist Serbest Bırakıldı

Sudan makamlarının, yılbaşından bu yana ülkede yaşanan gösterilerde tutuklanan 80 siyasi aktivisti serbest bıraktığı bildirildi.

Başkent Hartum'un kuzeyindeki Kober Hapishanesi önünde toplanan onlarca tutuklu yakını, 80 aktivistin serbest bırakılması sırasında "özgürlük", "barış ve adalet" ve "pahalılığa hayır" sloganları attı.

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi, hapishane önünde yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in talimatı doğrultusunda tüm tutuklu siyasiler ile öğrencilerin serbest bırakılmasına karar verildiğini söyledi.

Tüm tutukluların serbest bırakılması için gereken işlemlerin devam ettiğini belirten Mehdi, tutukluların sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Mehdi, gösterilerin yapılmasına neden olan sebepleri ortadan kaldırmak için çalışacaklarını da kaydetti.

Sudan makamları, geçen salı günü de 12 kişiyi serbest bırakmıştı. Muhalif Sudan Komünist Partisi sözcüsü Emel Süleyman bunun üzerine yaptığı açıklamada, tutukluların sayısının 254 olduğunu açıklamıştı.

Hartum ve diğer illerde yılbaşından bu yana düzenlenen gösterilerde, hükümetin kemer sıkma önlemleri almasının ardından fiyatlarda yaşanan artış protesto ediliyordu.