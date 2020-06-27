Gösteriler devam ediyor İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında bugün protestocular "Şükri Abdi için adalet" istedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında bugün protestocular "Şükri Abdi için adalet" istedi. 2017 yılında İngiltere'ye ailesiyle birlikte mülteci olarak giden Somali asıllı Şükri Abdi, 2019'da Manchester'daki Irwell nehrinde ölü bulundu. Kaynak: AA