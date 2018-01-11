Gösteri Sırasında Mankenin Saçı Alev Topuna Döndü, O Anlar Kameraya Yansıdı
Brezilya'da yapılan gösteride, bir anlık dikkatsizlik faciaya neden oluyordu. Gösteri için sahneye çıkan kadının şapkası alev topuna döndü, o anlar kameraya yansıdı.
Brezilya'da yapılan gösteride bir anlık dikkatsizlik az kalsın faciaya neden oluyordu. Ağır adımlarla sahneye çıkan kadının kafasındaki tüllü dev şapka, kenarda bekleyen oyuncunun elindeki meşaleyle bir anda alev aldı. Saniyeler içerisinde alev topuna dönen şapkayı fark eden kişilerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarılan genç kadın, büyük korku yaşadı. O anlarsa kameraya anbean böyle yansıdı.