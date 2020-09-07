Göstericilerin arasında kalan polisleri bıçakla kovaladılar - ROCHESTER ABD'nin Rochester şehrinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'nin öldürülmesi sonrası çıkan olaylar devam ediyor.

ABD'nin Rochester şehrinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'nin öldürülmesi sonrası çıkan olaylar devam ediyor. İki sivil polisin göstericilerin arasında kalması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Kalabalıktan koşarak uzaklaşmaya çalışan polisler, bazı göstericiler tarafından bıçakla kovalandı.

Kaynak: AA