Göstericilerin arasında kalan polisleri bıçakla kovaladılar - ROCHESTER
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Göstericilerin arasında kalan polisleri bıçakla kovaladılar - ROCHESTER

ABD'nin Rochester şehrinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'nin öldürülmesi sonrası çıkan olaylar devam ediyor.

07.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:08

ABD'nin Rochester şehrinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'nin öldürülmesi sonrası çıkan olaylar devam ediyor. İki sivil polisin göstericilerin arasında kalması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Kalabalıktan koşarak uzaklaşmaya çalışan polisler, bazı göstericiler tarafından bıçakla kovalandı.

Göstericilerin arasında kalan polisleri bıçakla kovaladılar - ROCHESTER

Kaynak: AA

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