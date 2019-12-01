Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG
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Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG

Protestodan detaylar Amerika bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar Gösterici ile röportaj Yürüyüşten detaylar HONG KONG - Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD Konsolosluğunun önünde toplandı.

01.12.2019 20:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:55
Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG

Protestodan detaylar

Amerika bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar

Gösterici ile röportaj

Yürüyüşten detaylar - Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD Konsolosluğunun önünde toplandı. Bazı göstericilerin "Başkan (Donald) Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir", "Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG
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