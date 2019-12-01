Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG
Protestodan detaylar Amerika bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar Gösterici ile röportaj Yürüyüşten detaylar HONG KONG - Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD Konsolosluğunun önünde toplandı.
Protestodan detaylar
Amerika bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar
Gösterici ile röportaj
Yürüyüşten detaylar HONG KONG - Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD Konsolosluğunun önünde toplandı. Bazı göstericilerin "Başkan (Donald) Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir", "Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkati çekti.
Haber Videosu: Göstericiler, ABD Konsolosluğu önünde toplandı - HONG