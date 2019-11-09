Gösteri merkezinde terör propagandası yapanların 7'si yakalandı

09.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:25

İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen 'etkinlik' adı altında bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlısı propaganda yapıp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan örgüt sempatizanlarına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı saat 02: 00 sıralarında İstanbul'da belirlenen bazı adreslere düzenleyen operasyonda, K.K., E.E., E.Ç., M.S., İ.Y., M.Y. ve yaşı 18'den küçük U.U. adlı 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin gösteri merkezinde açtıkları bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgütün İmralı'daki elebaşı Abdullah Öcaln'ın posteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan Güvenlik Şube'deki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA