GÖSTERİ DÜZENLEYEN UKRAYNALILARA RUSYA VATANDAŞI DA DESTEK VERDİ

MERSİN (DHA) - MERSİN'de yaşayan Ukraynalılar, Demokrasi Meydanı'nda toplanarak, ülkelerinde başlayan savaşın son bulması için barış çağrısı yaptı. Rusya vatandaşı Aleksey Nikirov da Ukraynalılara destek vererek savaşın durdurulmasını istedi.

Mersin'de yaşayan Ukraynalılar, aileleriyle Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını protesto etti. Ellerinde ülkelerinin bayraklarını taşıyan Ukraynalılar, ' Mersin Kiev omuz omuza, yaşa Türkiye yaşa Ukrayna', 'No war stop Putin', 'Savaşa hayır', yazılı pankart ve dövizleri açtı.

Grup adına açıklama yapan Mersin Ukraynalılar Kültür Turizm ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Meriem Tokatlı, savaşın bir an önce durdurulmasını istedi. Ukrayna'daki yakınları için endişeli olduklarını kaydeden Tokatlı, "Destek veren herkese teşekkür ederiz. Ülkemizde acı durumlar yaşıyoruz. Yer altında kalanlar var, kadınlar metroda yer altında doğum yapıyor. Bu çok acı bir şey. Çocuklar ölüyor. Bu savaşa hayır dememiz gerekiyor. Gelecekte birçok ülke buna maruz kalacak" dedi.

Açıklamanın ardından konuşan Ukraynalı kadınlar da savaşın durması için dünyadan destek isteyip, barış çağrısında bulundu.

Açıklamaya destek veren Rusya vatandaşı Aleksey Nikirov da savaşın durdurulması için çağrı yaptı.