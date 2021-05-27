Gösterge paneli hırsızları kamerada

-Gösterge paneli hırsızları kamerada Lüks aracın gösterge panelini saniyeler içinde çaldı Beylikdüzü'nde park halinde bulunan lüks bir aracın gösterge panelini saniyeler içinde çalınması kameralar yansıdı.

-Gösterge paneli hırsızları kamerada

Lüks aracın gösterge panelini saniyeler içinde çaldı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde park halinde bulunan lüks bir aracın gösterge panelini saniyeler içinde çalınması kameralar yansıdı. Polisi kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde olay yerine gelen iki hırsızdan birisi etrafı kontrol ederken diğeri ise lüks aracın camını kırdı. Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar büyük bir rahatlıkla kırdıkları camdan ellerini sokarak aracın kapısını açtı ve saniyeler içerisinde lüks aracın gösterge panelini sökerek uzaklaştılar. Sabah saatlerinde aracının yanına gittiğinde gösterge panelinin olmadığını gören araç sahibi ise büyük bir şok yaşadı ve durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hırsızlardan geriye ise güvenlik kamerası görüntüleri kaldı

Sabah saatlerinde olay yerine gelerek büyük bir rahatlıkla hareket eden ve soygundan sonra kayıplara karışan iki hırsızdan geriye ise sadece güvenlik kamera görüntüleri kaldı. Polis ise hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat