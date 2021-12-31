"Göster Kendini" programı genç müzisyenleri bekliyor

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), gençleri sahnede yeteneklerini sergilemeye davet ediyor.

Sesine güvenen yetenekleri mikrofon başına çağıran sanat evinin programına 15 yaşından büyük herkes başvurabiliyor.

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Göster Kendini" programı ile profesyonel orkestra eşliğinde şarkılar söylenecek, klipler çekilecek.

Müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve bu kişileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Göster Kendini" programı, katılımcılara profesyonel bir orkestra eşliğinde video klip çekme imkanı da sunacak.

Detaylı bilgiye 444 00 73 numaralı telefondan ulaşılabilen programa başvurular, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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