"Görüşürüz canım" diyerek marketçiyi silahla gasp eden şahıs polisten kaçamadı
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"Görüşürüz canım" diyerek marketçiyi silahla gasp eden şahıs polisten kaçamadı

"Görüşürüz canım" diyerek marketçiyi silahla gasp eden şahıs polisten kaçamadı Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonun marketine girerek elindeki silahla kasadaki paraları ve sigara gasp eden şahıs yakalandı.

08.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:12

"Görüşürüz canım" diyerek marketçiyi silahla gasp eden şahıs polisten kaçamadı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonun marketine girerek elindeki silahla kasadaki paraları ve sigara gasp eden şahıs yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin gasp ettiği market çalışanına "Görüşürüz canım" dediği öğrenildi.

Olay, Fatih mahallesi Yakacık Caddesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 3 Haziran günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 02.10 sıralarında kapüşonlu ve yüzü maskeli bir kişi markete girerek elindeki silahı kasiyere yöneltti. Eli silahlı soyguncu, market çalışanından kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer, kasada bulunan bin 190 TL'yi şüpheliye verdi ancak soyguncu parayı az bulunca üzerindeki paraları ve raftaki sigaraları da istedi. Karşısındaki eli silahlı şahıs karşısında yapacak bir şeyi olmayan kasiyer, cebindeki 100 TL ile rafta bulunan 960 TL değerindeki 60 paket sigarayı ona verdi.

Marketten çıkarken "Görüşürüz canım" dedi

Kasadaki paraları, raftaki sigaraları ve kasiyerin cebindeki 100 TL'yi alan şüpheli marketten çıkarken "Görüşürüz canım" diyerek oradan ayrıldı. Market çalışanı, soyguncu çıkar çıkmaz polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

Polis, soyguncuyu bir gün içinde yakaladı

Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Celal K. (28), olaydan yalnızca bir gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Celal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Görüşürüz canım' diyerek marketçiyi silahla gasp eden şahıs polisten kaçamadı

Kaynak: İHA

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