(Görüşmeden Görüntüyle) - Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Görüştü
YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme İmamoğlu'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüntü Dökümü:
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Görüşmeden görüntüler
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-İmamoğlu'nun evinden görüntüler
-Kılıçdaroğlu'nun çıkışı
13.12.2018 - 11.58 - Haber Kodu : 181213114
13.12.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 181213115
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