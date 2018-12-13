(Görüşmeden Görüntüyle) - Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

(Görüşmeden Görüntüyle) - Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

(Görüşmeden Görüntüyle) - Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

YEREL seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme İmamoğlu'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 sıralarında başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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Görüşmeden görüntüler

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-İmamoğlu'nun evinden görüntüler

-Kılıçdaroğlu'nun çıkışı

13.12.2018 - 11.58 - Haber Kodu : 181213114

13.12.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 181213115

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