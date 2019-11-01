(Görüşmeden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.
01.11.2019 12:13
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Görüntü dökümü:------------Guterres'in konvoyunun gelişi-Görüşmeden fotoğraflar
Kaynak: DHA