(Görüşmeden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR

(Görüşmeden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor.

01.11.2019 12:13
(Görüşmeden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İ KABUL EDİYOR

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü dökümü:

------------Guterres'in konvoyunun gelişi-Görüşmeden fotoğraflar

 


Kaynak: DHA
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