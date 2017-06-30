Görüşmede Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald J. Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Savunma sanayii ve ekonomi alanında ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, körfezde Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. Görüşmede, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, PKK, FETÖ ve DEAŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkati çekti. İki lider, terörizmle mücadelede işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında da mutabık kaldı.



(Derya Yetim / İHA)