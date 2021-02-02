Görüşmede NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı
02.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:23
Görüşmede NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.
Görüşmede NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz