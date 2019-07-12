Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin projenin ortağı olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı

Kaynak: AA