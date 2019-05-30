Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20...
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği bildirildi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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