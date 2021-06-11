Görüşmede (Akar, Wallace, Guerini üçlü görüşmesi), ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde...
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Görüşmede (Akar, Wallace, Guerini üçlü görüşmesi), ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde...

Görüşmede (Akar, Wallace, Guerini üçlü görüşmesi), ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Görüşmede (Akar, Wallace, Guerini üçlü görüşmesi), ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Görüşmede (Akar, Wallace, Guerini üçlü görüşmesi), ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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Görüşmede (Akar, Wallace, Guerini üçlü görüşmesi), ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde... - Haberler
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