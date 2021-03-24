Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı
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Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı

24.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:48
Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı

MERSİN'de bir iş yerine giren H.D (19) çalışanlardan B.K'nin (17) cep telefonunu görüşme yapacağını söyleyip alarak kaçtı.

MERSİN'de bir iş yerine giren H.D (19) çalışanlardan B.K'nin (17) cep telefonunu görüşme yapacağını söyleyip alarak kaçtı. 24 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen H.D., yakalanıp, tutuklandı.

Kentte tabela yapan bir iş yerine giren H.D., konuştuğu B.K'nin güvenini kazanarak, bir kişiyle görüşmesi gerektiği bahanesiyle telefonunu istedi. Bir süre iş yeri içerisinde cep telefonu ile oynayan şüpheli, çalışanların bir anlık dalgınlığından yararlanıp, telefonu alarak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Şüphelinin H.D. olduğu tespit edildi. 24 ayrı suç kaydı bulunan H.D., gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen H.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı
Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı
Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı
Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı
Görüşme bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçan şüpheli, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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