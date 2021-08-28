(Görüntüyle) TAHLİYE UÇUŞUNDA HAVVA BEBEK DÜNYAYA GELDİ
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(Görüntüyle) TAHLİYE UÇUŞUNDA HAVVA BEBEK DÜNYAYA GELDİ

(Görüntüyle) TAHLİYE UÇUŞUNDA HAVVA BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNGİLTERE'ye tahliye uçuşu gerçekleştiren THY uçağında 30 bin feet'te doğum gerçekleşti.

İNGİLTERE'ye tahliye uçuşu gerçekleştiren THY uçağında 30 bin feet'te doğum gerçekleşti.

Afganistan'da oluşan güvensiz ortam ve hayat şartları nedeniyle tahliyeler devam ediyor. İngiltere için çalışan Afgan vatandaşları tahliye için ilk olarak Dubai'ye götürüldü. Dubai'deki Afganları İngiltere'ye götürmek için Türk Hava Yolları (THY) tahliye seferi yaptı.  Dubai-Birmingham seferini yapan uçakta, Afganistan vatandaşı 26 yaşındaki Soman Noori'nin sancıları arttı. Türkiye saati ile 04.00 civarında Kuveyt hava sahasındayken hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle kabin amiri Aysel Yavaş ve ekibi doğum için hazırlık yaptı. Kabin ekipleri aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi.  Baba TajMohHammat ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu. Tedbir amaçlı Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü. Uçuş -Birmingham'da son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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