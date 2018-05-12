Görüntülü) Yusuf Ziya Alim: Üreticilerimiz Taban Fiyat Altında Çay Satmasın

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, üreticilerin yaş çay hasadı için acele etmemelerini istedi, "Üreticilerimiz kesinlikle belirlenen taban fiyatın altında çayını satmasın. Çaykur olduğu sürece hiçbir üreticimiz mağdur olmayacaktır" dedi.

Doğu Karadeniz'de 4 ilde süren yaş çay tarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay hasadı konusunda üreticilerin acele etmemelerini istedi. Bu aceleciliğin sonucunda bir kargaşa durumunun ortaya çıktığını ifade eden Alim, "Bazı özel sektör firmaları belirlenen yaş çay fiyatının altında çay alımı gerçekleştirdi. Biz üreticilerimizden acele etmemelerini ve günlük kotaları neyse onu toplamalarını istiyoruz. Biz defalarca taahhüt ettiğimiz çayın tamamını alacağımızı söyledik. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gelen bir acelecilik durumu var. Ramazan ayı ile daha da güzel bir çay alımı gerçekleşecek. Bugüne kadar 10 günlük süre içerisinde 62 bin ton çay aldık. Kapasitemizin devamlı üzerindeyiz ve günlük 8 bin 500 ila 9 bin ton arasında çay alımının aşağısına düşmüyoruz. Kotamızda da artış oldu. Şu an hiç alım yapmamış olan çay alım yerlerimiz var. Birçok yerde randevulu sistemde başladı. 4-5 gün içerisinde her şeyin daha iyi olacağını söyleyebilirim. Üreticimizden acele etmemelerini ve biraz sabretmelerini istiyoruz. Kesinlikle belirlenen fiyatların altında satım yapmasınlar. Çaykur olduğu sürece hiçbir üreticimiz mağdur olmayacaktır" dedi.

"HASATTA ACELE ETMEYİN'

Geçen yıl özel sektör yaş çay kuruluşlarının peşin para ile çay aldığını hatırlatan Alim, şunları dedi:

"Bu yüzden biz geçen sene üreticimizden ilk 10 gün içinde 40 bin ton çay alabilmiştik. Bu sene özel sektör sanırım çayda yaşanan aşırı hasat nedeniyle fiyatları düşürdü. Biz geçen sene oranla ilk 10 günde çay alım sayımızı 40 bin tondan 62 bin tona yükselttik. Bu durum bizim hiçbir şekilde kapasitemizin altına düşmediğimizin bir göstergesidir. 600 ton organik, 8 bin 400 ton da konvansiyonel kapasitemiz var. Bu da toplam 9 bin ton yapıyor, biz bu 9 bin tonun dahi üzerine çıkıyoruz. Birçok fabrikamız kapasitesinin üstünde çalışmasına rağmen aceleciliğin önüne geçemiyoruz. Bir kez daha üreticilerimizi acele etmemeleri konusunda uyarıyoruz

RAMAZAN NEDENİYLE ERKEN HASAT

Doğu Karadeniz'de, 4 ilde, yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince Çaykur ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın alması, üreticilerin tepkisine neden olmuştu. Bu yıl dekara üretici kotasını 570 kilograma çıkaran Çaykur, üreticilere acele etmemeleri yönünde uyarılar yaparak tüm çayları alabileceğini duyurmuştu. Ancak üreticiler uyarıları dikkate almayınca hasat ettikleri çaylarını satmakta zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör çay firmaları da yaşanan bu durum üzerine hükümet tarafından açıklanan kilosu 2,32 lira taban fiyatın altında yaş çay satın almaya başladı. Çayları ellerinde kalan üreticilerin, kilosu 1,60 kuruşa kadar inen taban fiyattan çaylarını sattığı belirtildi.