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(Görüntülü) (YENİDEN) - MERSİN - Zabıtadan sahilde çekirdek denetim

Zabıtadan sahilde çekirdek denetimi MERSİN'de Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilde yere çöp ve çekirdek atarak çevreyi kirletenlere uyarılarda bulunuyor.

(Görüntülü) (YENİDEN) - MERSİN - Zabıtadan sahilde çekirdek denetim
11.07.2020 00:42 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:45

Zabıtadan sahilde çekirdek denetimi
MERSİN'de Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilde yere çöp ve çekirdek atarak çevreyi kirletenlere uyarılarda bulunuyor.
Kentin denize girilebilen kısımlarında, temizliğin yanı sıra mangal ve kıyafet konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, ortak sosyal yaşamda uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıyor. Ekipler, vatandaşlardan da bu şekilde davrananlar hakkında zabıta ve emniyete ihbarda bulunmalarını istedi. Mezitli Belediyesi Zabıtasının yaptığı denetimler vatandaşlardan da büyük destek görüyor. Zabıta ekiplerinin kendilerini daha güvende hissetmesine neden olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, Parkları ve sahilleri kullanırken bazı kişiler art niyetli olabiliyorlar. Uyarmaya çalıştığımızda ise hiç istemediğimiz hakaret ve tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama zabıta ekiplerimizin sık sık denetimde bulunması bu art niyetli kişilere karşı bizi daha güçlü kılıyor dedi.
Yaptıkları denetimler hakkında bilgi veren Mezitli Zabıta Müdürlüğü personelleri Mehmet Ali Eldeleklioğlu ve İbrahim Veyseldağ, Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında sık kullanılan park ve sahillerde yapmış olduğumuz denetimlerde vatandaşlarımızla uyum içerisinde, onlarında desteğini alarak denetimlerde bulunuyoruz. Özellikle yaz aylarının en çok tüketilen yiyeceklerinden oluşan çekirdek kabuklarını gelişigüzel atmamaları konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz diye konuştu.
Amaçlarının vatandaşı ceza kesmek olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, Belediye Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda birlikte yaşadığımız çevreyi temiz tutmayanlar hakkında işlem yapmaya devam ediyoruz. Aldığımız tüm önlemlere ve yaptığımız çalışmalara rağmen son dönemde vatandaşlarımızdan yoğun şekilde şikayetler gelmeye başladı. Parklara çöp ve çekirdek atılmasına karşı cezai işlem uygulamaya başladık ve bu konuda oldukça da başarılı olduk diyebiliriz diye konuştu.
Başkan Tarhan şöyle devam etti
Plajı her ne şekilde olursa olsun uygunsuz kullanan, uygun olmayan kıyafetlerle denize giren, denize girenlerin görüntülerini çekenleri, nargile içenleri, mangal yakanları zabıta arkadaşlarımız uyarıyor. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımız arasında bir bilinç oluşturarak birlikte yaşama kültürünü geliştirmektir. Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi vatandaşımızla uyum içerisinde hareket ederek bilinçlendirme çalışması yapıyor. Zaten her hafta sahillerimizde vatandaşlarımızla birlikte sahil temizliği yaparak çok farklı bir kent olduğumuzu herkese gösteriyoruz. Çöpünü çöp tenekesine atanlara, plajları uygun şekilde kullananlara, temiz tutanlara ve yerlere çekirdek kabuğu atmayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Kaynak: DHA

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