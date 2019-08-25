(görüntülü) unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ahlat'ta sergilendi

25.08.2019 20:50

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali'nde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ürünleri sergilendi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, festival alanını 3 günde 15 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği söyledi.

28'inci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali için Ahlat'ın Çarho mevkisinde hazırlanan etkinlik alanında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen geleneksel el sanatları ustaları bir araya geldi. Festival kapsamında tahta kaşık, el yapımı bıçak, ebru, minyatür, kaftan, çarık, baston gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri sergileniyor. Festival, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

'3 GÜNDE 15 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, festival alanını 3 günde 15 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği söyledi. Başkan Çoban "2 aydır hazırlık yapıyoruz. 28 yıldır bu etkinlikler Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yürütülüyordu. Şimdi Okçular Vakfı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 1071 ruhaniyetine dönme çağrısına biat ederek, gerçekleştirdiğimiz bir festivaldir. Bunun için de tüm Türkiye'deki belediyelerimizi, Kültür Merkezlerimizi ve STK'larımızı buraya davet ettik. Halkımız sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına muhteşem bir cevap verdi. Bir taraftan el sanatları ve yöresel ürünler, diğer taraftan illerimizden gelenlerin de katıldığı fiili bir fuar alanına dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BÖLGEMİZİN BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYACI VAR'

Baston ustası Cumali Biroli ise etkinliklerin çok coşkulu geçtiğini ifade ederek, "Bu yıl 40 tane devlet sanatkarı ünvanı taşıyan 32 ayrı sanat dalından sanatçı arkadaşlarımız burada. 1071 zaferinin izleri gitgide görülmeye başladı. Bölgemizin bu tür etkinliklere ihtiyacı vardı. Bu yıl biraz daha kalabalık ve çevre illerden oldukça yoğun bir destek var. Geçen yılki etkinlikle kıyarlarsak, bir adım daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Okçular Vakfı'nın yapmış olduğu etkinlikleri benimsiyoruz. Bizler de buraya katkı sağlamak için buradayız. Halkın yoğun bir ilgisi var. Bu da Ahlat, Adilcevaz, Bitlis, Malazgirt ve Muş için ciddi bir önem. Burası savaşın yapıldığı alan. Bunu yansıtmak adına bizlerde böyle bir oluşumun içerisinde yer aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BABA MESLEĞİ'

Etkinliğe Şanlıurfa'dan katılan bakır ustası Mehmetnur Demiröz, Kültür Bakanlığı'nın davetiyle etkinliğe bakır sanatkarı olarak katıldığını kaydederek, "Bu benim baba mesleğim. 55 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çiğköfte tepsisi, tava, AŞ tavası, tepsi gibi ürünleri sipariş üzerine yapıyorum. Bakır mutfak eşyasından çıkıp, süs eşyasına dönüştüğü için mutfak ürünleri unutulmaya yüz tuttu. Şanlıurfa'da bu sanatla uğraşan 3 usta kaldık. Çırak yetiştiremiyoruz. Şanlıurfa Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye kurs açtı fakat kimse katılım göstermedi. Ben ilk kez Ahlat'a geliyorum. Çok güzel bir şenlik havası var. Güzel bir organizasyon ve kalabalık bir ortam var. Malazgirt ruhunu geleceğe aktarma açısından çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA