Görüntülü ) Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile 12 Haziran'da Görüşeceğini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinden Singapur'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Trump'ın açıklaması, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak görülen Kim Yong-chol ile oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

Trump, 12 Haziran'da gerçekleştirilecek görüşmenin "bir başlangıç" olacağını söyledi ve ekledi, "Bence bu çok başarılı bir görüşme olacak."

Kim Yong-chol'un Washington ziyareti, kendisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli bir zamandayız ve bu fırsatı kaçırmak üzücü olur" açıklamasının ertesi gününde gerçekleşti. - İstanbul