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Koronavirüs, Twitter, Teknoloji

Görüntülü Toplantılardan Kaçmanın Yolu Bulundu

Corona virüs pandemisinin devam ettiği günlerde, Dünya üzerinde iş gücü, çevirimiçi olarak yürütülecek bir hâl aldı.

24.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:34
Görüntülü Toplantılardan Kaçmanın Yolu Bulundu

Corona virüs pandemisinin devam ettiği günlerde, Dünya üzerinde iş gücü, çevirimiçi olarak yürütülecek bir hâl aldı. Çevirimiçi olarak yapılan toplantılar, dersler, görüşmeler ise evlerinde kalmak zorunda olan kişiler için sıkıcı bir hâl almaya başladı.

"Take Zoom" internet sitesi, çevirimiçi görüşmelerde kişilerin birbirlerini kandırmalarını önlemek için, ekranda görünen kişinin 30 sn'den fazla hareket edip etmediğini gösteren bir özellik ekledi.

"Take Zoom" Sitesinin Özelliği Devre Dışı Bırakıldı

Evde zaman geçirmek için değişik yollar arayan bir grup genç, çevirimiçi görüntüyü belirli bir döngüye sokarak veya "Take Zoom" internet sitesinde bulunan, hareketsiz arka planları kullanarak, sistemi aldatabileceklerini keşfetti.

Sadece gençler değil, yetişkinlerde çevirimiçi görüşmelerden kaçmak için yollar arıyor. Yakın zaman önce bir Twitter kullanıcısı olan Kate Buckley, kendi hesabı üzerinden, çevirimiçi toplantılardan kaçmanın yollarını yayınladı.

Zoom pro tip 1: Backgrounds are customizable.

Zoom pro tip 2: You can customize yourself right out of that meeting. pic.twitter.com/rV1KAyDEgF

— Kate Buckley (@EchinoKate) March 17, 2020

Arka planı özelleştirerek ve görüntünüzü belirli bir döngüye sokarak, çevirimiçi görüşmelerde sanki bilgisayarın karşısında oturuyormuş izlenimi verebileceğinizi belirtekn Kate Buckley, yaptığı bu paylaşımla kısa zamanda Twitter fenomeni haline geldi.

Kaynak: Tamindir

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