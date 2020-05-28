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Görüntülü toplantılar 10 kat, canlı yayınlar 5 kat arttı

Kullanımı 3 katına çıkan Teams'te tüm dünyada bir günde 2,7 milyar dakika toplantı yapılıyor

Görüntülü toplantılar 10 kat, canlı yayınlar 5 kat arttı
28.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:04

"Uzaktan Çalışma Trendleri Raporu: Toplantılar" başlıklı çalışmaya göre, önceki ay verileri ele alındığında, dünya çapında Teams uygulaması üzerinden bir günde yapılan görüşme miktarı rekor bir artışla 3 katına çıktı ve 900 milyondan 2,7 milyar dakikaya yükseldi.

Görüntülü toplantılar önceki aylara göre 10 kat daha fazla tercih edilmeye başlandı. En aktif Teams kullanıcılarına sahip ülkelere bakıldığında, Norveç ve Hollanda'daki kullanıcıların yüzde 60'ının görüntülü toplantı tercih ettiği görüldü. Bu oranlar Avustralya'da yüzde 57, İtalya yüzde 53, Şili yüzde 52, İsviçre yüzde 51, İspanya yüzde 49 ve ABD %38 olarak ölçüldü. Teams'te yapılan canlı yayınlar da önceki aylara göre 5 kat artış gösterdi. Telefon ve tabletlerde de hizmet sunan uygulamanın mobil kullanımı 4 katına çıktı. Teams'i mobilde en çok Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa kullanıyor. Ayrıca, Teams'in Çin'deki kullanımı da Ocak ayına göre 2 kat artış gösterdi.

Kaynak: Bültenler

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