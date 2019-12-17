(Görüntülü) Sivas'ta yoğun sis
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(Görüntülü) Sivas'ta yoğun sis

SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü.

17.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:27
(Görüntülü) Sivas'ta yoğun sis

'ta, saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece eksi 6'ya düştüğü 'ta, bugün sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yollarda olan sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde yoğun sisin gün boyu etkili olması bekleniyor. 


Kaynak: DHA
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