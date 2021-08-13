Görüntülü şantaja 1 tutuklama
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Görüntülü şantaja 1 tutuklama

Görüntülü şantaja 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişinin kadınla müstehcen görüntüsünü çekip şantaj yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin kadınla müstehcen görüntüsünü çekip şantaj yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye kadınla yatakta görüntüsünü çekip şantaj yaptığı iddia edilen B.K.(30) ile E.B.(28) adlı kadın şikayet üzerine Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip görüntülerdeki kadının kendisi olmadığını savunan E.B. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Görüntülü şantaja 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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