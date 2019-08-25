(görüntülü) özhaseki belediye başkanı seçilmişseniz birinci işiniz hizmet etmektir-1

25.08.2019 17:37

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanı olarak seçilmişseniz birinci işiniz hizmet etmektir. Bunun dışında başka yollara saparsanız elbette kanun gelir yakanıza yapışır" dedi.

Nevşehir'de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' sona erdi. Adana, Aksaray, Ankara, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Yozgat'tan gelen parti il başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, kadın, gençlik kolları ve yerel yönetimler başkanlarının yanı sıra bakan yardımcılarının da katıldığı toplantının son gününde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki basın toplantısı düzenledi.

'HALAN ONLARA DESTEK VERİYORLAR'

Özhaseki, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamalarını değerlendirdi. HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasının doğru bir adım olduğunu kaydeden Özhaseki, "Terör örgütünü bir tek gün bile olsun lanetlediklerini duydunuz mu? Hayır. Halen onlara destek vermeye, halen onların lehine konuşmalar yapmaya, suçluyu övmeye ve bu konuda propaganda yapmaya devam ediyorlar. Belediye başkanını seçenler 'bize hizmet etsin' diye seçerler. Dağdaki teröriste para çalıp da göndersin diye seçmezler. Terör örgütünün arkasında dursun, güçlendirsin, cesaret versin diye seçmezler. Eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz birinci işiniz hizmet etmektir. Bunun dışında başka yollara saparsanız elbette kanun gelir yakanıza yapışır" dedi. Özhaseki, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki tavrının da çelişkili ve ikiyüzlü bulduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA