(görüntülü) otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu

(görüntülü) otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu

SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

25.08.2019 12:06
(görüntülü) otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu

SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 

Yangın, saat 21.30'da Kurtuluş Caddesi'nde bir otelin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında dumanları fark eden çalışanlar, oteli tahliye etti. İhbar üzerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otelde hasar meydana geldi. 

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et