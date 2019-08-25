(görüntülü) okan buruk: maç kazanmamız gerekiyor, buna ihtiyacımız var

25.08.2019 01:38

"Bugün Altay'ın yaptığı kurtarış belki de Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı"

"Tek sıkıntımız topu içeri atamamak"

"Kazanan her zaman haklıdır"

"Suat Arslanboğa maç boyunca bizi taciz etti"

"Sarı kartı niye gösterdiğini anlamadım ben"





Ali DANAŞ/ - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim bir maç kazanmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Bu kazanamama olgusunu geçen senenin devamı olarak da görüyorum. Gençlerbirliği maçını kazanarak bunu başlatmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu maçtan önce orta saha bölgesinde eksiklerimiz vardı. Mahmut ve İrfan'ın olmaması bizim için sıkıntıydı. Mossoro, Azubuike ve Arda'yla 3'lü orta saha yaptık. Maçın büyük bölümünü götürdük, golü de attık. İstediğimiz gibi de gidiyordu. İkinci yarıda maçı 3-0, 4-0 yapabilirdik, bu şans bize geldi. Çok net pozisyonları değerlendiremedik. Kolay da 2 gol yedik. Bu maç en azından berabere bitseydi, kaybedilmeyen bir maç olarak görürdük. Elia'nın sakatlanması, Arda'nın çok uzun süre oyunu götürememesi, değişiklikler de bizi etkiledi. Atamazsanız kazanamazsınız. Fenerbahçe atan taraf oldu ve kazandı, kendilerini tebrik ederim" diye konuştu.

"MAÇ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Okan Buruk, maç kazanmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle önümüzdeki hafta Clichy, Mahmut ve İrfan'ın takıma dönmesi, milli takım arasından sonra da Epureanu'nun dönmesi takımı olumlu etkileyecektir. Ama bizim bir maç kazanmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Bu kazanamama olgusunu geçen senenin devamı olarak da görüyorum. Gençlerbirliği maçını kazanarak bunu başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TEK SIKINTIMIZ TOPU İÇERİ ATAMAMAK"

Takımın gol pozisyonlarını değerlendiremediğini söyleyen Buruk, "Hücumda tek sıkıntımız topu içeri atamamak. 4 maçta 13-14 net pozisyonumuz oldu. Penaltı da kaçırdık. Bugün karşı karşıya pozisyon kaçırdık, direkten dönen top oldu. Olympiakos maçlarının ikisinde de rakibin kalecisi maçın adamı oldu. Bugün Altay'ın yaptığı kurtarış belki de Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı. Maç kazanma alışkanlığını tekrar kazanmamız gerekiyor. Yeni gelen oyuncular da var. Bunlarla birlikte diğer isimleri adapte etmeye çalışıyoruz. Şu andaki tablo istediğimiz gibi değil. Bu işin sorumlusu benim. Bunu düzeltmek de benim elimde" dedi.

Takımı gençleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Okan Buruk, "Burada belli kontratlar var ve hemen herkesi gönderemiyorsunuz. Takım içinde gençleştirme yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki her şey gençlik değil. Oyunu doğru oynayan, doğru yerde duran bir Emre örneği var. 90 dakika sahada kaldı" açıklamasında bulundu.

"SARI KARTI NİYE GÖSTERDİĞİNİ ANLAMADIM BEN"

Sarı kart görmesini değerlendiren Buruk, "Sarı kartı niye gösterdiğini anlamadım ben. Alkış falan da yapmadım. Bence bu gelen kurala bir deneme yaptılar galiba. Suat Arslanboğa maç boyunca bizi taciz etti. Maça odaklanacaklarına teknik adama odaklanıyorlar. Bu da zaten o işi tam olarak yapamadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA