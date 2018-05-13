Görüntülü) Londra'daki Otelinin Önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Coşkulu Karşılama

Görüntülü) Londra'daki Otelinin Önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Coşkulu Karşılama

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallık'taki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nda konuştu.

Görüntülü) Londra'daki Otelinin Önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Coşkulu Karşılama

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallık'taki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasını gerçekleştirirken, Londra'da kalacağı otelin önünde büyük bir kalabalık tezahüratlarla Cumhurbaşkanını bekledi. - Londra

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