Görüntülü Konuşmak Psikolojik Olarak Yıpratıyor! Bilim İnsanları Açıkladı

Koronavirüs salgını ile birlikte görüntülü konuşma faaliyetleri çok ciddi oranda artış gösterdi.

Koronavirüs salgını ile birlikte görüntülü konuşma faaliyetleri çok ciddi oranda artış gösterdi. Özellikle de iş görüşmelerinin neredeyse tamamı görüntülü konuşma üzerinden yapılıyor. Peki bunun psikolojimize etkileri neler oluyor?

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda görüntülü konuşma ile ilgili çok ilginç detaylara değinildi. Görüntülü konuşma faaliyetlerinin aslında göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Bu görüşmeleri yaparken jest ve mimiklerin çok olmaması insanları yoruyor. Ayrıca yüz yüze konuşmadan çok daha farklı özelliklere sahip.

Görüntülü konuşma bilimsel çalışma konusu oldu

Kuzey Ilinois Üniversitesi profesörlerinden Suzanne Degges-White, "Yüz yüze iletişim kurarken ortamdaki iklimi ölçme şansına sahibiz. Buna göre davranışlarımızı belirliyoruz. Video konferanslarda ise ne kadar görüntü olsa da benden dilinden ya da yüz ifadelerinden ipuçları çıkartamıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yapılan araştırmalarda beden dili ve yüz ifadelerinin kaybolmasının psikolojik olarak negatif etkileri olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca beden dili olmadığında konuşmanın %85 gibi bir bölümünün yok olduğu görüldü. Bu sonuç bizlere görüntülü konuşma uygulamalarının aslında sohbeti baltalayıcı bir etkisinin olduğunu gösteriyor.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jeremy Bailenson, "Sözsüz aşırı yükleme yaşıyoruz" diyor. Elbette bu ifadesine açıklık getiriyor ve "Sıradan bir iş yerinde insanlar çoğunlukla yüzyüze iletişim kurarlar. Bir kişi diğer kişinin gözlerinin içine bakar. Ancak Zoom gibi yazılımlarda doğrudan size bakan bir grup insanın olduğu kalabalık ekranlara saatlerce bakmak zorunda kalıyoruz" diyerek bir başka açıdan konuya baktı. Tüm bu araştırma sonuçları Zoom gibi görüntülü konuşma uygulamalarının insan psikolojisine hiç iyi gelmediğini ortaya çıkardı.