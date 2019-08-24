(görüntülü) keşan'da orman yangını (3)

24.08.2019 21:48

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yeşilköy ve Beyköy arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgede incelemede bulundu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangının 2 bölgede başladığını belirterek, "Şiddetli rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor. Aynı zamanda yangında yeni yeni ilerlemelere sebebiyet veriyor. Kozalakların da patlayarak, sıçramasıyla yeni odaklarda yangınlar çıkıyor. Genel bir kontrol sağlanmaya çalışılıyor" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yangına müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, "Bölgeye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an ne kadar bir alanın yandığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Rüzgar işi zorlaştırıyor. Müdahale devam ediyor. Bizde yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de helikopterle yangın olan alanda incelemelerde bulundu. Yangına, 4 helikopterle havadan müdahale edilirken, Keşan, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'daki orman bölge müdürlüklerine bağlı 200 personel ve 20 iş makinesi de söndürme çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Kaynak: DHA